🔥700-й гол Овечкина в НХЛ, полиция в номере Логинова, «Барселона» обошла «Реал», победы «Юве» и «Ман Сити» и другие новости утра

1. Итальянская полиция вломилась в номер Логинова в 6 утра, изъяли компьютеры и телефоны, обыскали машины, но пока не нашли улик.

Повода для облавы два. Во-первых, тренер Александра, Касперович, находится на ЧМ по биатлону не по своей аккредитации. Во-вторых, возможное применение допинга, его транспортировка тренером, который пользовался украинской аккредитацией, из-за чего IBU открыл дело. Четыре (1, 2, 3, 4) наших текста по теме.

После такого ждать чудес в эстафетах было трудно: мужчины боролись, но остались четвертыми (Гараничев не зашел на штрафной круг), много уступив выигравшим французам, а женщины стали восьмыми (Миронова зашла на штрафной круг), победу праздновали норвежки.

2. 🎉Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ и стал 8-м игроком в истории, кому покорилась эта отметка, но лишь вторым, сделавшим это в составе одного клуба, а быстрее забивал только Гретцки. 700 Овечкина в одной картинке!

3. В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» разнесла «Эйбар» (5:0) благодаря покеру невероятного Лионеля Месси и бодрому дебюту Брэйтуэйта и перед класико опередила на 2 очка «Реал», который в гостях проиграл «Леванте» (0:1), сгорев в чемпионате Испании впервые за 4 месяца. «Мадрид», видимо, снова потерял Азара. Рамос сорвался на судью.

«Сельта» российского форварда Федора Смолова (у него 0 ударов, 2 обводки, 50% точности передач за 64 минуты) дома победила «Леганес» (1:0) и покинула зону вылета, «Реал Сосьедад» на своем поле разобрался с «Валенсией» (3:0) вингера сборной России Дениса Черышева.

4. В 27-м туре АПЛ во второй раз в сезоне «Челси» в лондонском дерби взял верх над «Тоттенхэмом» (2:1), и это еще Ло Челсо не удалили за грубый фол.

«Манчестер Сити» победил «Лестер» (1:0) и сократил отставание от «Ливерпуля» до 19 очков, хотя мог оступиться, ведь снова, четвертый раз подряд, игрок «Сити» не забил пенальти – Гвардиола уже шутит, что пора доверить удар вратарю Эдерсону.

5. «Вашингтон» потерпел шестое поражение в 7 матчах НХЛ, уступив «Нью-Джерси», дубль Малкина не помог «Питтсбургу» в игре с «Баффало» и другие результаты дня.

6. В 25-м туре Серии А дежурно переиграл СПАЛ (2:1) в гостях, где не работал монитор для повторов и не было связи с ВАР. Роналду забил 21 гол в 21 матче лиги, причем 16 – в 11 последних играх, но все еще заметно отстает от Иммобиле. на выезде поделил очки с «Фиорентиной» (1:1) и отстает от зоны ЛЧ на 9 очков, уступив лишь раз в чемпионате после возвращения Златана.

7. «Сочи» объявил о трансфере чемпиона мира Адиля Рами, а вслед за защитником может подписать и хавбека – Жанелли Имбула «в клике мышки от перехода».

8. В 23-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд в гостях справилась с «Вердером» (2:0), Эрлинг Холанд снова забил, но 4 голевых паса Нкунку за 28 минут помогли «Лейпцигу» уничтожить «Шальке» (5:0) и вернуть команде второе место.



9. «Витязь» вышел в плей-офф КХЛ, «Трактор» был сильнее «Сибири» и другие результаты дня.

10. Клэбо выиграл спринт классическим стилем на «Ски Туре», Ретивых – 7-й, Большунов – 12-й после падения в полуфинале. Фалла победила у женщин, россиянки не прошли квалификацию.

11. Товарищеские матчи. «Зенит» дважды сыграл вничью с клубами из Беларуси, «Спартак» забил 4 мяча «Пахтакору», «Локо» выиграл у «Чайки», ЦСКА победил «Уфу» и другие результаты.

12. «Клипперс» уступили «Сакраменто» в матче НБА и другие результаты.

13. «Ман Сити» для суда с УЕФА нанял юриста, дважды отложившего Брексит. Клуб будет платить ему 20 тысяч фунтов в день. Шейхи серьезно настроены. УЕФА должен быть разрушен.

14. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном» (1:1) в 26-м туре Лиги 1 и поднялся на 5-е место в таблице. Клуб не проигрывает 4 матча подряд.

15. Халеп победила Рыбакину в финале в Дубае на решающем тай-брейке и стала седьмой действующей теннисисткой, выигравшей 20 титулов WTA.

Цитаты дня:

Александр Логинов: «Видимо, процесс завершения моей карьеры пытаются ускорить. Если всем будет лучше, вскоре надо так и сделать»

Гараничев об обысках: «19 февраля пришел запрос от IBU. И вот они три дня шли лесом, чтобы дойти именно перед эстафетой»

Логинов про обыски: «Просили сидеть на месте – в одних трусах. Сразу забрали оружие – как у очень опасных преступников»

Владимир Драчев: «Касперович приехал на чемпионат мира как турист, он устроил проблемы всей сборной и Логинову»

Александр Логинов о допинге: «Мне нечего стыдиться, я ничего не употреблял. Однажды я расскажу всю историю»

Мишель Платини: «Полиция искала у меня картину Пикассо. Писали, что я получил ее от Путина»

Зинедин Зидан: «Это ######. За неделю «Реал» потерял 5 очков»