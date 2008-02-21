Золото Большунова в масс-старте, 699-й гол Овечкина, ничья «МЮ» и победа «Арсенала», Брэйтуэйт в «Барсе» и другие новости утра

1. В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), пропустив гол с передачи экс-вратаря «Ливерпуля» Симона Миньоле. «Интер» справился с «Лудогорцем» (2:0) благодаря дебютному голу Кристиана Эриксена. «Арсенал» победил «Олимпиакос» (1:0), продлив серию без поражений до 9 матчей, дебютный мяч воспитанника «Барселоны» Карлес Переса помог «Роме» выиграть у «Гента» (1:0) и другие результаты дня.

🎭 Урок актерского мастерства выдал Райан Бабел: покатался по газону, спародировал слезы и хромоту, показав симуляцию игрока «Хетафе». А вот игроки «Арсенала» устроили минутку добра: сделали фото с мальчиком, выводившим футболистов на поле. Он не знал куда идти и растерялся.

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2. 🥇 Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на 34 км на «Ски Туре», Клэбо – 2-й, Иверсен – 3-й. Йохауг победила у женщин, Остберг – 2-я, Нечаевская – 22-я.

3. «Барселона» выкупила форварда Брэйтуэйта за 18 млн евро, чем выбесила гендиректора «Леганеса». Новичок каталонцев сказал дежурную фразу про Месси и взял номер Боатенга.

4. СКА одержал 10-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Торпедо», «Спартак» забросил 6 шайб «Ак Барсу», «Автомобилист» победил «Сибирь» и другие результаты дня.

5. Федерер перенес операцию на колене и не будет играть до июня. За это время он потеряет 45% рейтинга, но останется в топ-10. Хроника травм великого. Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду.

6. Прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения президенту «ПСЖ» (он все отвергает) и экс-генсеку ФИФА Вальку по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ. В материалах дела – яхты, вилла и полеты на бизнес-джетах.

7. Ульсбю-Ройселанн и Йоханнес Бо победили в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, Куклина и Елисеев – 7-е.

8. Немного о футболе и детях. 11-летнюю футболистку не хотели допускать до финала первенства России, потому что она девочка, но вмешался РФС. Клопп ответил в письме 10-летнему болельщику «МЮ»: «Я не могу заставить «Ливерпуль» проиграть и выполнить твою просьбу».

9. Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. Украина – 24-я. Бельгия остается лидером.

10. «Зенит» проиграл «Альбе» в 25-м туре Евролиги, «Химки» в гостях победили «Милан».

11. Трансферы. «Ювентус» может предложить за Погба 50-60 млн евро и Рэмзи. «Севилья» продала защитника Каррису в клуб из Уханя – города-очага коронавируса😷.

12. Россия уступила Италии в гостях в первом матче квалификации Евробаскета-2021.

13. НХЛ. Овечкин забил 699-й гол в лиге, но его «Вашингтон» проиграл «Монреалю», Гусев сделал 2 ассиста, Ковальчук не набрал очков в 6 матчах подряд. Все результаты – здесь.

14. НБА. «Детройт» уступил «Милуоки», «Атланта» победила «Майами». Другие результаты – здесь.

Цитаты дня:

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Лионель Месси: «Роналду – нападающий-хищник. Это нормально, что он продолжает забивать»

Песков о том, что против Путина играют аккуратно: «Это абсолютно нормально»

Фьюри – Уайлдеру: «Ты третий в мире тяжеловес. Второй – твоя мамочка»