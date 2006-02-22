Перелом Тарасова, 400-е очко Панарина в НХЛ, Рами в «Сочи», «Магнитка» в плей-офф, Гараничев побежит эстафету, провал Медведева и другие новости утра

1. Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил тяжелую травму на тренировке: у него перелом малоберцовой кости со смещением и разрыв связок, он пропустит 2-3 месяца. Клуб заявил, что не будет разрывать контракт и поддержит игрока.

2. В России закрылось трансферное окно. Из интересных сделок последнего дня: «Сочи» неожиданно взял экс-защитника «Милана» Адиля Рами и, возможно, успел подписать контракт с хавбеком «Стока» Имбула (впрочем, его сватают и в «Локо»), а «Спартак» отдал Глушенкова в аренду «Крыльям», которые также заключили контракт с полузащитником сборной Ирака Хади.

3. КХЛ. ЦСКА забросил 8 шайб минскому «Динамо», «Авангард» уступил «Йокериту», «Барыс» победил «Салават». «Магнитка» одержала третью победу подряд, обыграв «Нефтехимик», и вышла в плей-офф.

4. Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов после дубля в игре с «ПСЖ».

5. Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» обратились в Генпрокуратуру из-за присвоения членских взносов главой профсоюза.

6. «Тинькофф Банк» и РПЛ наконец договорились о сотрудничестве. 26 февраля пройдет пресс-конференция, посвященная подписанию контракт лиги с новым титульным спонсором.

7. Биатлонист Евгений Гараничев вошел в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020.

8. «Бавария» взяла три очка в непростом матче с «Падерборном» и сохранила лидерство в Бундеслиге. Мануэль Нойер совершил чудовищную ошибку на выходе, но дубль Роберта Левандовского обеспечил результат.

9. НХЛ. Панарин набрал 400-е очко, у Свечникова вторая в сезоне 9-матчевая результативная серия. Все результаты – здесь.

10. Российский теннисист Даниил Медведев разгромно проиграл Жилю Симону на турнире в Марселе. Медведев взял четыре гейма в первом сете, а во втором получил баранку.

11. НБА. «Оклахома» обыграла «Денвер», «Вашингтон» уступил «Кливленду». Другие результаты – здесь.

12. Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около миллиона евро, чтобы закрыли его дело о взятке.

13. В 25-м туре Евролиги московский ЦСКА в гостях обыграл сербскую «Црвену Звезду».

14. Футболистки сборной США требуют 66 млн долларов в рамках процесса о гендерной дискриминации.

Цитаты дня.

«Новый царь «Сельты». Ла Лига сделала постер со Смоловым, Карпиным, Мостовым. Тебас написал по-русски: «Легенды»

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Федор Погорелов: «На «Газпром Арене» есть снайперы, если на матче первые лица государства»

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