Нобель Арустамян: «Имбула в клике мышки от перехода в «Сочи». Ротенберг консультировался с Дешамом»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник Жанелли Имбула все еще может перейти в «Сочи».

« – уже в «Сочи». Но в клике мышки от перехода в клуб Бориса Ротенберга также полузащитник . Остались технические нюансы, и хотя трансферное окно уже закрыто, переход по-прежнему реален. Сейчас осталось уладить бумажные дела федерациям (итальянской, английской и российской) и тогда клуб сможет официально объявить о трансфере.

Зимой 2016-го Имбула стал рекордным трансфером «Сток Сити» – 18,3 млн фунтов. Он до сих принадлежит «Стоку», но ездит по арендам. Первую половину этого сезона Имбула провел в «Лечче». Контракт с итальянцами уже расторгнут.

Любопытно, что и по Реми, и по Имбула владелец «Сочи» консультировался с . Оба в разное время выступали в «Марселе», который до сборной Франции тренировал Дешам. А Реми, как вы знаете, и вовсе чемпион мира-2018.

Дешам дал положительную характеристику обоим, что стало важным фактором», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Статистику 27-летнего француза можно изучить здесь.

В РПЛ еще один чемпион мира. В «Сочи» приехал Адиль Рами