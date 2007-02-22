Месси оформил 5-й покер в Ла Лиге и установил рекорд «Барселоны». У Роналду – 7, у Сарры – 8

разгромила «Эйбар» (5:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

Четыре гола забил форвард . Этот покер стал для него пятым в чемпионате Испании. Ранее он забивал 4 гола в одном матче в сезонах-2017/18, 2012/13 и 2011/12 (дважды).

Как сообщает журналист Педро Мартин, аргентинец вышел на первое место по покерам среди игроков «Барселоны», оторвавшись от экс-нападающего Сесара Родригеса (4 покера).

В истории чемпионата Испании по покерам Месси опережают экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду (7) и бывший нападающий «Атлетика» Тельмо Сарра (8).

Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

Месси оформил 54-й хет-трик в карьере и 36-й – в Ла Лиге