Месси оформил 5-й покер в Ла Лиге и установил рекорд «Барселоны». У Роналду – 7, у Сарры – 8

Теги Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси Ла Лига рекорды Эйбар Тельмо Сарра Сесар Родригес Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» (5:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

Четыре гола забил форвард Лионель Месси. Этот покер стал для него пятым в чемпионате Испании. Ранее он забивал 4 гола в одном матче в сезонах-2017/18, 2012/13 и 2011/12 (дважды).

Как сообщает журналист Педро Мартин, аргентинец вышел на первое место по покерам среди игроков «Барселоны», оторвавшись от экс-нападающего Сесара Родригеса (4 покера).

В истории чемпионата Испании по покерам Месси опережают экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду (7) и бывший нападающий «Атлетика» Тельмо Сарра (8).

Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

Месси оформил 54-й хет-трик в карьере и 36-й – в Ла Лиге

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья