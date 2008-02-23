Рамос после матча с «Леванте»: «Судья меня злит. Раньше они были более уважительны»

Капитан Серхио Рамос остался недоволен работой судьи в матче 25-го тура Ла Лиги с (0:1).

Рамос получил желтую карточку на 10-й минуте встречи. На 47-й минуте мадридцы требовали назначить пенальти в ворота клуба из Валенсии за игру рукой Хосе Кампаньи, но арбитр не сделал этого.

«Не люблю говорить о судьях, они могут допускать ошибки, но иногда [их поведение] заставляет задуматься.

Критерии разные. В наши ворота поставили пенальти за мою непроизвольную руку в матче Суперкубка Испании. Сегодня было две игры рукой, и пенальти не дали.

Меня злит Эрнандес. Раньше судьи были более уважительны, и капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет.

Я спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, а если есть, то пусть он мне скажет, чтобы мы могли уладить это», – сказал Рамос.