«Ман Сити» не забил 4 пенальти подряд в АПЛ. Каспер Шмейхель обошел отца по сэйвам

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Лестер Каспер Шмейхель Петер Шмейхель Футбол

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не реализовал пенальти в матче 27-го тура АПЛ с «Лестером» (1:0).

«Горожане» в четвертый раз подряд не смогли забить с одиннадцатиметровой отметки в этом сезоне чемпионата Англии.

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель в четвертый раз спас ворота при пенальти в АПЛ. Теперь у него больше сэйвов, чем у его отца, экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля, за всю карьеру в чемпионате Англии (3 сэйва).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Ман Сити».

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