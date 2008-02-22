«Ман Сити» не забил 4 пенальти подряд в АПЛ. Каспер Шмейхель обошел отца по сэйвам

Форвард «Манчестер Сити» не реализовал пенальти в матче 27-го тура АПЛ с «Лестером» (1:0).

«Горожане» в четвертый раз подряд не смогли забить с одиннадцатиметровой отметки в этом сезоне чемпионата Англии.

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель в четвертый раз спас ворота при пенальти в АПЛ. Теперь у него больше сэйвов, чем у его отца, экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» , за всю карьеру в чемпионате Англии (3 сэйва).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» – .