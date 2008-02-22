«Ман Сити» нанял юриста, дважды отложившего брексит, для суда с УЕФА. Клуб будет платить ему 20 тысяч фунтов в день

«Манчестер Сити» обратился к королевскому адвокату Дэвиду Пэннику, чтобы он помог клубу оспорить решение об отстранении «горожан» от Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Лорд Пэнник известен тем, что представлял интересы противницы брексита Джины Миллер в деле против правительства Великобритании. Адвокат дважды откладывал выход Великобритании из Европейского Союза.

Пэнник уже работал с «Сити»: в 2001 году он представлял интересы клуба, когда они отвечали на иск бывшего тренера Джо Ройла, которого уволили после вылета в чемпионшип.

Сообщается, что «Ман Сити» будет выделять юристу 20 тысяч фунтов в день на покрытие судебных издержек.

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