На игре СПАЛ – «Юве» не работал монитор для повторов и не было связи с ВАР. Судья назначил пенальти без видео

«Ювентус» на выезде победил СПАЛ (2:1) в матче 25-го тура Серии А.
Единственный гол хозяев был забит с пенальти, назначенного после фола защитника туринцев Даниэле Ругани на хавбеке СПАЛ Симоне Миссироли.
Главный арбитр встречи Федерико Ла Пенна не смог посмотреть видеоповтор эпизода, поскольку монитор не функционировал должным образом.
Также ему не сразу удалось проконсультироваться с видеоассистентом Никколо Барони из-за сбоев в системе связи. Рефери пришлось воспользоваться рацией для переговоров.
В итоге пенальти фактически был назначен по решению видеоассистента, имевшего возможность посмотреть видеоповтор.
Фото: кадры из трансляции матча
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