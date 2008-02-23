На игре СПАЛ – «Юве» не работал монитор для повторов и не было связи с ВАР. Судья назначил пенальти без видео

на выезде победил СПАЛ (2:1) в матче 25-го тура Серии А.

Единственный гол хозяев был забит с пенальти, назначенного после фола защитника туринцев на хавбеке СПАЛ Симоне Миссироли.

Главный арбитр встречи не смог посмотреть видеоповтор эпизода, поскольку монитор не функционировал должным образом.

Также ему не сразу удалось проконсультироваться с видеоассистентом Никколо Барони из-за сбоев в системе связи. Рефери пришлось воспользоваться рацией для переговоров.

В итоге пенальти фактически был назначен по решению видеоассистента, имевшего возможность посмотреть видеоповтор.

Фото: кадры из трансляции матча

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