Александр Логинов о допинге: «Мне нечего стыдиться, я ничего не употреблял. Однажды я расскажу всю историю»

Российский биатлонист рассказал об обыске итальянской полиции в его номере в отеле на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

— Основания обыска прояснить пытались?

— Они уже всем известны. Все из-за чужой аккредитации, которая была у Касперовича.

IBU начали подозревать, что он скрывается под чужой фамилией, приезжает ко мне — и якобы после этого я хорошо бегу. Просто слов нет.

— Правда, что хотели отказаться от эстафеты?

— Нет. Мне нечего стыдиться. Я ничего не делал, ничего не употреблял. Даже мысли такой не было. У меня презрение этого.

Сейчас уже 2020-й год, а обвинения идут со всех сторон. Да мне даже думать об этом противно!

— Не вините Касперовича за это?

— А что винить? Это же все — голословность. Тут даже не в этом дело.

Просто представьте, какую они логическую цепочку построили, что она привела к тому, будто я сейчас пытаюсь обманывать всех таким тупым способом. И якобы скрываю Касперовича. Да он живет в соседней комнате с женой и дочкой.

— IBU предположил, что российское ТВ делает пропаганду из этой истории, раздувает.

— Вот к нам и вломились в 5:50. После чьего запроса? Знаете, что самое интересное? Я сижу сонный в трусах, а полиция берет мой ствол и ствол Гараничева — и относит их подальше.

Сначала даже не понял, в чем дело. А потом, когда они подальше забрали и ножик-открывашку, понял: они считают, что приехали к преступникам.

— Жену и внучку Касперовича тоже оставили на время проверки в трусах?

— Самое интересное, что да. Им запрещали выходить из комнаты. Внучка плакала, – сказал Логинов.

«Я никогда не применял допинг и понятия не имею, как запрещенное вещество тогда попало ко мне в организм. Однажды я расскажу всю историю», – приводит слова Логинова TV2.

Полиция ворвалась к Логинову из-за подставной аккредитации Касперовича: тренер подвел всех, кого вообще возможно