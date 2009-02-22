Драчев про обыски на чемпионате мира: «В постановлении IBU написано, что у Логинова был допинговый случай. Они считают, что возможны еще применения»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился подробностями обысков в номере Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце.

«Это шоу, как обычно – порадовать болельщиков тем, что приехали с самого утра, подняли всю команду. Перед эстафетой сделали такой жест. Это с подачи IBU, постановление пока не буду показывать.

Написано письмо от IBU в полицию: провести проверку, почему Логинов и Касперович находятся на ЧМ в сборной, так как у него была найдена не его аккредитация. Написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то еще применения», – сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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