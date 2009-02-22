Владимир Драчев: «Касперович приехал на чемпионат мира как турист, он устроил проблемы всей сборной и Логинову»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону СБР Владимир Драчев Александр Касперович Александр Логинов Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что лидеру команды Александру Логинову не грозит наказание за то, что его тренер Александр Касперович использовал поддельную аккредитацию на чемпионате мира в Антхольце.

К Саше какие-то претензии есть?

– В глобальном масштабе – нет. Будут только разбирательства. Больше ему ничего не грозит.

Касперовича отпустили из полиции?

– Да.

У вас был с ним разговор по поводу аккредитации накануне чемпионата мира?

– Нет, он приехал сам. Как турист. И то, что он взял украинскую аккредитацию – чисто его проблемы. А еще он устроил проблемы всей сборной.

Какой-то выговор ему будет?

– Наверное, позже. Не сейчас же. Человек сам себя наказал. Он сделал плохо не себе, а Саше. Зачем бегать с чужими аккредитациями? Тем более там, где не положено. Он взял чужую аккредитацию – и попался.

Хованцев сказал, что вся эта история – заказ IBU.

– Не сказал бы, что заказ. Это было по факту получения информации. Они увидели, что Касперович ходит с чужой аккредитацией и решили, что тем самым он скрывается. Он же турист, – сказал Драчев.

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