Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что лидеру команды не грозит наказание за то, что его тренер Александр Касперович использовал поддельную аккредитацию на чемпионате мира в Антхольце.

– К Саше какие-то претензии есть?

– В глобальном масштабе – нет. Будут только разбирательства. Больше ему ничего не грозит.

– Касперовича отпустили из полиции?

– Да.

– У вас был с ним разговор по поводу аккредитации накануне чемпионата мира?

– Нет, он приехал сам. Как турист. И то, что он взял украинскую аккредитацию – чисто его проблемы. А еще он устроил проблемы всей сборной.

– Какой-то выговор ему будет?

– Наверное, позже. Не сейчас же. Человек сам себя наказал. Он сделал плохо не себе, а Саше. Зачем бегать с чужими аккредитациями? Тем более там, где не положено. Он взял чужую аккредитацию – и попался.

– Хованцев сказал, что вся эта история – заказ IBU.

– Не сказал бы, что заказ. Это было по факту получения информации. Они увидели, что Касперович ходит с чужой аккредитацией и решили, что тем самым он скрывается. Он же турист, – сказал Драчев.

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