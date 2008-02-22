Итальянская полиция не нашла улик против Логинова и Касперовича после первичных результатов обыска

Посольство России в Италии сообщило, что итальянская полиция не нашла улик против биатлониста и его тренера Александра Касперовича после обыска их комнат в отеле на ЧМ-2020 по биатлону.

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования.

Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. Наша сборная продолжает участвовать в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику.

В целях обеспечения и защиты законных прав и интересов россиян дипломат Генконсульства будет находиться с нашей командой вплоть до ее отъезда», – говорится в сообщении.

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