Чемпионат Испании. «Сельта» со Смоловым в старте против «Леганеса», «Барса» – «Эйбар», «Реал» играет с «Леванте»

В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Эйбар», «Реал» в гостях играет с «Леванте».
«Сельта» российского форварда Федора Смолова дома встречается с «Леганесом», «Реал Сосьедад» – с «Валенсией».
Закроется тур воскресным матчем «Атлетико» и «Вильярреала».
Чемпионат Испании
25-й тур
- Дата проведения
- 22 февраля, 15.00, «Балаидос»
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Сельта –
Рубен Бланко, Мальо, Оласа, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Денис Суарес, Смолов, Аспас.
- Дата проведения
- 22 февраля, 18.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 22 февраля, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 23 февраля, 14.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 23 февраля, 16.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 23 февраля, 18.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 21 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
- 0:1 – 16 Эрнандес, 1:1 – 19, пенальти Каналес, 1:2 – 27 Будимир, 2:2 – 35, пенальти Фекир, 3:2 – 48 Хоакин, 3:3 – 70 Кубо.
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Бетис –
Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Вильям Карвалью (Аленья, 73), Гуардадо (Рауль Гарсия, 87), Фекир, Каналес, Хоакин (Тельо, 78), Морон.
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Мальорка –
Рейна, Посо (Седлар, 82), Вальент, Раильо, Кутрис (Гамес, 31), Баба (Лаго Джуниор, 68), Севилья, Кубо, Дани Родригес, Эрнандес, Будимир.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.