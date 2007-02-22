Чемпионат Испании. «Сельта» со Смоловым в старте против «Леганеса», «Барса» – «Эйбар», «Реал» играет с «Леванте»

В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Эйбар», «Реал» в гостях играет с «Леванте».

«Сельта» российского форварда Федора Смолова дома встречается с «Леганесом», – с «Валенсией».

Закроется тур воскресным матчем и «Вильярреала».

Чемпионат Испании

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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