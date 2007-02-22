Чемпионат Испании. «Сельта» со Смоловым в старте против «Леганеса», «Барса» – «Эйбар», «Реал» играет с «Леванте»

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В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Эйбар», «Реал» в гостях играет с «Леванте».

«Сельта» российского форварда Федора Смолова дома встречается с «Леганесом», «Реал Сосьедад» – с «Валенсией».

Закроется тур воскресным матчем «Атлетико» и «Вильярреала».

Чемпионат Испании

25-й тур

Сельта – Леганес 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
22 февраля, 15.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
СельтаРубен Бланко, Мальо, Оласа, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Денис Суарес, Смолов, Аспас.
ЛеганесСориано, Бустинса, Сильва, Сиовас, Родригес, Эрасо, Ресио, Авазьем, Рубен Перес, Омеруо, Каррильо.

 

Барселона – Эйбар
Дата проведения
22 февраля, 18.00, «Камп Ноу»
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Реал Сосьедад – Валенсия
Дата проведения
22 февраля, 20.30, «Реале Арена»
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Леванте – Реал Мадрид
Дата проведения
22 февраля, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Осасуна – Гранада
Дата проведения
23 февраля, 14.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Атлетик
Дата проведения
23 февраля, 16.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Эспаньол
Дата проведения
23 февраля, 18.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Хетафе – Севилья
Дата проведения
23 февраля, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Атлетико – Вильярреал
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Ванда Метрополитано»
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Бетис – Мальорка 3:3 (2:2, 1:1)
Дата проведения
21 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Голы:
0:1 – 16 Эрнандес, 1:1 – 19, пенальти Каналес, 1:2 – 27 Будимир, 2:2 – 35, пенальти Фекир, 3:2 – 48 Хоакин, 3:3 – 70 Кубо.
БетисРоблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Вильям Карвалью (Аленья, 73), Гуардадо (Рауль Гарсия, 87), Фекир, Каналес, Хоакин (Тельо, 78), Морон.
МальоркаРейна, Посо (Седлар, 82), Вальент, Раильо, Кутрис (Гамес, 31), Баба (Лаго Джуниор, 68), Севилья, Кубо, Дани Родригес, Эрнандес, Будимир.
Предупреждения:
Гамес (58), Бартра (68), Аленья (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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