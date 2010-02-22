Российский биатлонист рассказал об обыске итальянской полиции в расположении сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

«Полицейские пришли и показали запрос на итальянском языке. Пришла переводчица. Один полицейский говорил на английском. Они никого не впускали, разрешили вызвать только менеджера.

Обыск был связан с аккредитацией и допинговым прошлым (Логинова). Сказали, что дополнительные им доказательства не нужны, так как они полицейские.

19 февраля пришел запрос от . И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой.

Мне сказали, что ко мне никаких вопросов. В документе было написано, что они могут изъять устройства. Разрешили вызвать юриста, но оплачивать его должны были мы. Забрали устройства, чтобы скопировать данные.

Я успел написать сообщение в нашу группу и личному тренеру, потом у меня забрали устройство. А у Александра они все полностью обыскали, проверяли все документы. Мои вещи не трогали. Его даже не спрашивали, можно или нельзя. Сказали, что приехали на 20 минут, а в итоге примерно час и 40 минут обыскивали.

Логинов больше злился, чем нервничал. Ему дали записать контакты с телефона, чтобы позвонить жене и друзьям, но спрашивали, кто это такие. Про витамины расспрашивали. Даже документы забрали, с которыми мы проходим контроль. И сразу, как вошли, взяли винтовки и сложили к двери. Не знаю, чего они побоялись, - сказал Гараничев.

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