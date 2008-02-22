Александр Логинов: «Видимо, процесс завершения моей карьеры пытаются ускорить. Если всем будет лучше, вскоре надо так и сделать»

Российский биатлонист сказал, что задумывается об окончании карьеры из-за нападок в его адрес.

После победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце Логинов столкнулся с критикой иностранных спортсменов по поводу его допингового прошлого.

Сегодня в номере Логинова прошли обыски, инициированные итальянской полицией. Причиной стало использование чужой аккредитации тренером Логинова – .

«Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать.

Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней», – сказал Логинов.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Полицейская облава в биатлоне: вломились в номер к Логинову, рылись в вещах, забрали гаджеты

Обыски у Логинова и его тренера Касперовича: как это связали с допингом, при чем тут аккредитация и что будет дальше?