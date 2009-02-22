⚡️⚡️⚡️Итальянская полиция проводит обыски в номере Логинова. Изъяли компьютеры и телефоны

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция на чемпионате мира устроила обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова, с ним проживает Евгений Гараничев.

По информации из телеграм-канала журналиста Василия Конова, обыски также идут в номере личного тренера Логинова Александра Касперовича.

Эту информацию подтвердил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Также Губерниев в телеграм-канале сообщил, что полицейские обыскали машину Логинова.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

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