⚡️⚡️⚡️Итальянская полиция проводит обыски в номере Логинова. Изъяли компьютеры и телефоны

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Александр Касперович Евгений Гараничев Александр Логинов Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция на чемпионате мира устроила обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова, с ним проживает Евгений Гараничев.

По информации из телеграм-канала журналиста Василия Конова, обыски также идут в номере личного тренера Логинова Александра Касперовича.

Эту информацию подтвердил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Также Губерниев в телеграм-канале сообщил, что полицейские обыскали машину Логинова.

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