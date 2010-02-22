«Сочи» объявил о трансфере Рами

Защитник Адиль Рами официально стал игроком «Сочи».
В клубе сообщили, что все формальности трансфера улажены. 34-летний француз прибудет в расположение команды в ближайшее время.
Рами будет играть в «Сочи» под 23-м номером.
Рами – чемпион мира-2018, он был в составе сборной Франции, но не сыграл ни в одном матче на турнире в России.
Француз выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». Статистику Рами можно изучить здесь.
⚡ Чемпион мира перебирается в Сочи!— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 22, 2020
Все формальности улажены. Французский защитник Адиль Рами в ближайшее время прибудет в расположение команды.
Как вам трансфер?#ВотТакВот #СочиТрансферы #РамиВСочи pic.twitter.com/tznAf3ifrL