«Сочи» объявил о трансфере Рами

Защитник официально стал игроком «Сочи».

В клубе сообщили, что все формальности трансфера улажены. 34-летний француз прибудет в расположение команды в ближайшее время.

Рами будет играть в «Сочи» под 23-м номером.

Рами – чемпион мира-2018, он был в составе сборной Франции, но не сыграл ни в одном матче на турнире в России.

Француз выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». Статистику Рами можно изучить здесь.

⚡ Чемпион мира перебирается в Сочи!



Все формальности улажены. Французский защитник Адиль Рами в ближайшее время прибудет в расположение команды.



Как вам трансфер?#ВотТакВот #СочиТрансферы #РамиВСочи pic.twitter.com/tznAf3ifrL — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 22, 2020

В РПЛ будет еще один чемпион мира. В «Сочи» едет Адиль Рами