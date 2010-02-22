«Сочи» объявил о трансфере Рами

Теги премьер-лига Россия трансферы Адиль Рами Сочи Футбол

Защитник Адиль Рами официально стал игроком «Сочи».

В клубе сообщили, что все формальности трансфера улажены. 34-летний француз прибудет в расположение команды в ближайшее время.

Рами будет играть в «Сочи» под 23-м номером.

Рами – чемпион мира-2018, он был в составе сборной Франции, но не сыграл ни в одном матче на турнире в России. 

Француз выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». Статистику Рами можно изучить здесь.

В РПЛ будет еще один чемпион мира. В «Сочи» едет Адиль Рами

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья