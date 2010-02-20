Чумовая «Аталанта», победы «Лейпцига» и «Ман Сити», провал в биатлоне, «Газпром» спасает «Томь» и другие новости утра

1. В очередных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» просто смела «Валенсию» (4:1, лишь гол Черышева немного скрасил вечер), а «Тоттенхэм» проиграл дома «Лейпцигу» (0:1), пропустив с пенальти от Тимо Вернера.

2. «Манчестер Сити» в перенесенном матче АПЛ без труда разобрался с «Вест Хэмом». Кевин де Брюйне ассистировал Родри и забил сам.

Кстати, «Ман Сити» еще может сыграть в Лиге чемпионов-2020/21, если бан отложат на время апелляции или дело рассмотрят в ускоренном порядке.

3. КХЛ. Московское «Динамо» проиграло «Северстали». «Трактор» забросил 5 шайб «Адмиралу», который не попадет в плей-офф, проиграв 6 матчей подряд с общим счетом 3:29.

4. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира, Йоханнес Бо – 2-й, россияне за пределами десятки. Трибуны освистали Логинова во время старта.

У Фуркада 12-е золото ЧМ в карьере, больше только у Бьорндалена.

5. «Газпром» выделил 660 млн рублей на поддержку «Томи». Этого должно хватить на функционирование клуба и на закрытие долгов.

6. Трансферы. Форвард «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт почти в «Барселоне»: он уже сообщил клубу, что за него заплатят в четверг. «Ювентус» может купить Габи Жезуса или Икарди летом. «Арсенал» интересуется Та, отступные защитника «Байера» – 40 млн евро. «МЮ» хочет за Погба не менее 150 млн фунтов, но, возможно, летом его придется продать за 50 млн. Месси интересен «Лос-Анджелес Гэлакси», тренер клуба МЛС общался с отцом Лионеля. «Зенит» не предложит Шатову новый контракт, летом игрок станет свободным агентом.

7. Совет директоров «Зенита» одобрил продление контракта с Сергеем Семаком, возможно, его подпишут уже в ближайшее время. Кроме того, «Зенит» продлит контракты с Дзюбой и Кержаковым, вопрос по Ивановичу, Жиркову и Кокорину не решен.

8. Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер предложил не фиксировать офсайд, если хоть одна часть тела, которой можно забить гол, находится на одной линии с защитником. В IFAB сказали, что ввести это к следующему сезону или Евро все равно не успеют.

9. Бой между экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым и Джерри Форрестом отменен.

10. Во втором круге турнира в Дубае у российских теннисисток не задалось: Анастасия Павлюченкова проиграла Анетт Контавейт, а Вероника Кудерметова – Гарбинье Мугурусе.

11. Укусивший соперника за пенис футболист из Франции дисквалифицирован на 5 лет.

12. Хабиб Нурмагомедов зарегистрировал в Москве турфирму с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

13. У Массимо Карреры в АЕК все круто: 15 матчей, 10 побед, 4 ничьих, 9 игр на ноль, выход в полуфинал Кубка Греции.

14. Посчитали, что форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд пробежал 60 метров за 6,64 секунды в матче с «ПСЖ». Мировой рекорд – 6,34.

Цитаты дня.

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Брат Кимпембе после 1:2 от «Боруссии»: «Тухель, надеюсь, ты в порядке, ## твою мать, сын шлюхи!»

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