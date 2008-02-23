Хавбек «Лейпцига» Нкунку отдал 4 голевых паса за 28 минут в матче с «Шальке»

Полузащитник Кристофер Нкунку отдал 4 результативных передачи в матче 23-го тура Бундеслиги с (5:0).

22-летний француз сделал 4 голевых паса за 28 минут – с 61-й по 89-ю. Он ассистировал Тимо Вернеру, Марселю Хальстенбергу, Анхелиньо и Эмилю Форсбергу.

Кроме Нкунку, в пяти ведущих чемпионатах Европы в этом сезоне никто не делал четырех ассистов за матч.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Нкунку провел 21 матч и набрал 17 (4+13) очков. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Статистика Бундеслиги