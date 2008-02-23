Хавбек «Лейпцига» Нкунку отдал 4 голевых паса за 28 минут в матче с «Шальке»

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку отдал 4 результативных передачи в матче 23-го тура Бундеслиги с «Шальке» (5:0).
22-летний француз сделал 4 голевых паса за 28 минут – с 61-й по 89-ю. Он ассистировал Тимо Вернеру, Марселю Хальстенбергу, Анхелиньо и Эмилю Форсбергу.
Кроме Нкунку, в пяти ведущих чемпионатах Европы в этом сезоне никто не делал четырех ассистов за матч.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Нкунку провел 21 матч и набрал 17 (4+13) очков. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.30, «Фелтинс-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 1 Забитцер, 0:2 – 61 Вернер, 0:3 – 67 Хальстенберг, 0:4 – 80 Анхелиньо, 0:5 – 89 Форсберг.
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Шальке –
Нюбель, Настасич, Кабак, Кенни, Очипка, Харит, Сердар (Грегорич, 70), Матондо (Кутуджу, 46), Маскарель, Раман, Маккенни (Шопф, 55).
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Нкунку, Упамекано, Шик (Поульсен, 54), Вернер (Форсберг, 75).