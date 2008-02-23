Хавбек «Лейпцига» Нкунку отдал 4 голевых паса за 28 минут в матче с «Шальке»

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Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку отдал 4 результативных передачи в матче 23-го тура Бундеслиги с «Шальке» (5:0).

22-летний француз сделал 4 голевых паса за 28 минут – с 61-й по 89-ю. Он ассистировал Тимо Вернеру, Марселю Хальстенбергу, Анхелиньо и Эмилю Форсбергу.

Кроме Нкунку, в пяти ведущих чемпионатах Европы в этом сезоне никто не делал четырех ассистов за матч.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Нкунку провел 21 матч и набрал 17 (4+13) очков. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Шальке – РБ Лейпциг 0:5 (0:1, 0:4)
Дата проведения
22 февраля, 20.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Забитцер, 0:2 – 61 Вернер, 0:3 – 67 Хальстенберг, 0:4 – 80 Анхелиньо, 0:5 – 89 Форсберг.
ШалькеНюбель, Настасич, Кабак, Кенни, Очипка, Харит, Сердар (Грегорич, 70), Матондо (Кутуджу, 46), Маскарель, Раман, Маккенни (Шопф, 55).
РБ ЛейпцигГулачи, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Нкунку, Упамекано, Шик (Поульсен, 54), Вернер (Форсберг, 75).
Предупреждения:
Раман (3), Лаймер (5), Харит (43), Вернер (57), Упамекано (78).

Статистика Бундеслиги

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