Зинедин Зидан: «Это ######. За неделю «Реал» потерял 5 очков»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан передал эмоции после поражения от «Леванте» (0:1) в 25-м туре .

«Это ######, потому что за неделю мы потеряли 5 очков. Но таков футбол», – цитирует Зидана El Chiringuito TV.

«Ничего не беспокоит меня [перед матчами с «Ман Сити» и «Барселоной»]. Это футбол, подобное случается.

В этом сезоне у нас были очень хорошие периоды, и мы просто не можем сложить оружие или опустить головы из-за двух последних результатов (перед этим упустил победу над «Сельтой» (2:2) в домашнем матче – прим. Sports.ru).

Нужно, получив этот опыт, двигаться вперед с силой, желанием и энергией. Это неудачный отрезок, но надо думать о следующей неделе, когда на кону будет все в этом сезоне», – сказал тренер.

26 февраля «Реалу» предстоит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», а 1 марта – матч 26-го тура Ла Лиги с «Барселоной».