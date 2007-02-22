Брэйтуэйт дебютировал за «Барселону» и поучаствовал в 2 голах в матче с «Эйбаром

Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт дебютировал за команду в матче 25-го тура с «Эйбаром» (5:0).

28-летний датчанин вышел на поле на 72-й минуте, заменив нападающего Антуана Гризманна.

На 87-й минуте Брэйтуэйт отдал голевой пас форварду Лионелю Месси, а на 89-й после удара Мартина по воротам мяч отскочил к хавбеку «Барсы» Артуру, и тот довел счет до 5:0.

Брэйтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» за 18 миллионов евро после закрытия трансферного окна. Контракт с ним подписан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Брэйтуэйт забил 6 голов в 24 матчах. Его статистику можно найти здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Эйбаром».

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