Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Дижона», «Марсель» уступил «Нанту»

В 26-м туре Лиги 1 «Лион» в гостях победил «Метц» (2:0).

«Монако» российского хавбека Александра Головина в субботу на выезде играет с «Дижоном». «Марсель» проиграл дома «Нанту» (1:3).

В заключительном матче тура «ПСЖ» в воскресенье примет «Бордо».

Чемпионат Франции

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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