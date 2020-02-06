Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Дижона», «Марсель» уступил «Нанту»

В 26-м туре Лиги 1 «Лион» в гостях победил «Метц» (2:0).
«Монако» российского хавбека Александра Головина в субботу на выезде играет с «Дижоном». «Марсель» проиграл дома «Нанту» (1:3).
В заключительном матче тура «ПСЖ» в воскресенье примет «Бордо».
Чемпионат Франции
26-й тур
- Дата проведения
- 22 февраля, 22.00, «Гастон Жерар»
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Дижон –
Рунарссон, Манга, Мендиль, Шафик, Агерд, Амальфитано, Ндонг, Саммаритано, Шуйар (Балде, 6), Тавареш, Мавидиди.
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Монако –
Лекомт, Бадиашиле, Агиляр, Марипан, Балло-Туре, Фофана, Адриен Силва, Бакайоко, Бен-Йеддер, Слимани, Йоветич.
- Дата проведения
- 22 февраля, 19.30, «Оранж Велодром»
- Голы:
- 0:1 – 34 Лимбомбе, 1:1 – 39 Сансон, 1:2 – 53 Бамба, 1:3 – 90, автогол Альваро Гонсалес.
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Марсель –
Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 71), Ронжье (Аке, 71), Сансон, Пайет, Сарр, Бенедетто, Жермен (Лопес, 80).
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Нант –
Лафон, Аппиа, Траоре, Паллуа, Бамба, Лимбомбе (Туре, 74), Луза, Блас (Крхин, 89), Саймон, Абед, Жиротто.
- Дата проведения
- 22 февраля, 22.00, «Стад Раймон Копа»
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Монпелье –
Рульи, Суке, Конгре, Илтон, Ойонго, Саванье, Ле Таллек, Самбия, Юн Ил Лок, Лаборд, Делор.
- Дата проведения
- 22 февраля, 22.00, «Ля Мено»
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Амьен –
Гюртнер, Дибасси (Алеэсами, 39), Шеджу, Калабрези, Опоку, Монкондюи, Зунгу, Отеро, Какута, Диабате, Гирасси.
- Дата проведения
- 22 февраля, 22.00, «Пьер-Моруа»
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Тулуза –
Гойкоэчеа, Диаките, Изима-Мирен, Силла, Рохель, Сангаре, Венкер, Градель, Коне, Саид, Лейя-Исека.
- Предупреждения:
- Лейя-Исека (24), Осимхен (40).
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.00, «Жоффруа-Гишар»
- Дата проведения
- 23 февраля, 19.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 21 февраля, 21.00, «Альянц Ривьера»
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Ницца –
Бенитес, Эрей, Данило, Данте, Нсоки (Дурмиси, 89), Унас (Маолида, 70), Тюрам, Ле-Мелу, Ганаго (Лусамба, 64), Клод-Морис, Дольберг.
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Брест –
Ларсоннер, Бело, Шардонне, Дюверн, Перро, Кур (Отре, 68), Баттоккио, Белькебла, Грансир (Маньетти, 77), Кардона, Шарбонье (Ласн, 86).
- Дата проведения
- 21 февраля, 22.45, «Стад Сен-Симфорьен»
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Метц –
Укиджа, Сантонз, Бронн, Бойе, Юдоль, Ангбан (Гакпа, 79), Фофана, Ндорам, Нгетте (Яде, 88), Диалло, Ньян (Амброз, 79).
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Лион –
Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Дюбуа, Тузар, Бруно Гимараэс, Корне, Терье, Токо-Экамби (Ауар, 86), Дембеле (Гуири, 90).
- Удаление:
- Диалло (82).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.