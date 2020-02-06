Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Дижона», «Марсель» уступил «Нанту»

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В 26-м туре Лиги 1 «Лион» в гостях победил «Метц» (2:0).

«Монако» российского хавбека Александра Головина в субботу на выезде играет с «Дижоном». «Марсель» проиграл дома «Нанту» (1:3).

В заключительном матче тура «ПСЖ» в воскресенье примет «Бордо».

Чемпионат Франции

26-й тур

Дижон – Монако 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
22 февраля, 22.00, «Гастон Жерар»
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ДижонРунарссон, Манга, Мендиль, Шафик, Агерд, Амальфитано, Ндонг, Саммаритано, Шуйар (Балде, 6), Тавареш, Мавидиди.
МонакоЛекомт, Бадиашиле, Агиляр, Марипан, Балло-Туре, Фофана, Адриен Силва, Бакайоко, Бен-Йеддер, Слимани, Йоветич.

Марсель – Нант 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
22 февраля, 19.30, «Оранж Велодром»
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Голы:
0:1 – 34 Лимбомбе, 1:1 – 39 Сансон, 1:2 – 53 Бамба, 1:3 – 90, автогол Альваро Гонсалес.
МарсельМанданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 71), Ронжье (Аке, 71), Сансон, Пайет, Сарр, Бенедетто, Жермен (Лопес, 80).
НантЛафон, Аппиа, Траоре, Паллуа, Бамба, Лимбомбе (Туре, 74), Луза, Блас (Крхин, 89), Саймон, Абед, Жиротто.
Предупреждения:
Амави (44), Саймон (45), Траоре (61), Жиротто (64).

Анжер – Монпелье 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
22 февраля, 22.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика
АнжерБютель, Бамба, Павлович, Манко, Тома, Сантамария, Капель, Тиуб, Фюльжени, Думбия, Алиуи.
МонпельеРульи, Суке, Конгре, Илтон, Ойонго, Саванье, Ле Таллек, Самбия, Юн Ил Лок, Лаборд, Делор.
Предупреждения:
Бамба (32), Думбия (40).

Страсбур – Амьен 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
22 февраля, 22.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика
СтрасбурЗельс, Лала, Коне, Митрович, Симакан, Томассон, Сиссоко, Белльгард, Ажорк, Зои, Уорис.
АмьенГюртнер, Дибасси (Алеэсами, 39), Шеджу, Калабрези, Опоку, Монкондюи, Зунгу, Отеро, Какута, Диабате, Гирасси.
Предупреждения:
Сиссоко (16), Опоку (19), Зунгу (27).

Лилль – Тулуза 2:0 (первый тайм)
Дата проведения
22 февраля, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Реми, 2:0 – 39 Реми.
ЛилльМеньян, Фонте, Челик, Брадарич, Габриэл, Андре, Саншеш, Иконе, Бамба, Реми, Осимхен.
ТулузаГойкоэчеа, Диаките, Изима-Мирен, Силла, Рохель, Сангаре, Венкер, Градель, Коне, Саид, Лейя-Исека.
Предупреждения:
Лейя-Исека (24), Осимхен (40).

Сент-Этьен – Реймс
Дата проведения
23 февраля, 17.00, «Жоффруа-Гишар»
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Ренн – Ним
Дата проведения
23 февраля, 19.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика

ПСЖ – Бордо
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика

Ницца – Брест 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
21 февраля, 21.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Унас, 2:0 – 33 Дольберг, 2:1 – 45 Грансир, 2:2 – 53, автогол Данте.
НиццаБенитес, Эрей, Данило, Данте, Нсоки (Дурмиси, 89), Унас (Маолида, 70), Тюрам, Ле-Мелу, Ганаго (Лусамба, 64), Клод-Морис, Дольберг.
БрестЛарсоннер, Бело, Шардонне, Дюверн, Перро, Кур (Отре, 68), Баттоккио, Белькебла, Грансир (Маньетти, 77), Кардона, Шарбонье (Ласн, 86).
Предупреждения:
Данило (6), Эрей (19), Нсоки (60).

Метц – Лион 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
21 февраля, 22.45, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45, пенальти Дембеле, 0:2 – 90 Ауар.
МетцУкиджа, Сантонз, Бронн, Бойе, Юдоль, Ангбан (Гакпа, 79), Фофана, Ндорам, Нгетте (Яде, 88), Диалло, Ньян (Амброз, 79).
ЛионАнтони Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал, Дюбуа, Тузар, Бруно Гимараэс, Корне, Терье, Токо-Экамби (Ауар, 86), Дембеле (Гуири, 90).
Предупреждения:
Корне (35), Укиджа (45).
Удаление:
Диалло (82).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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