Холанд забил 12 голов в 8 матчах за «Боруссию» и 40 мячей в 30 матчах сезона

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыгрывает «Вердер» (2:0, второй тайм) в матче 23-го тура Бундеслиги.

На 66-й минуте голом отметился форвард Эрлинг Холанд, воспользовавшийся пасом защитника Ашрафа Хакими.

Это девятый гол норвежца в шести играх в Бундеслиге. Всего за «Боруссию» он забил 12 мячей за 8 матчей.

В сезоне-2019/2020 19-летний Холанд, до января выступавший за «Ред Булл Зальцбург», забил уже 40 голов в 30 матчах во всех турнирах.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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