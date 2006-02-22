Лэмпард о фоле Ло Чельсо на Аспиликуэте: «Это красная. ВАР не справляется»

Главный тренер Фрэнк Лэмпард поделился мнением о фоле хавбека «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо на защитнике «синих» в матче 27-го тура АПЛ (2:1 в пользу «Челси»).

На 52-й минуте Ло Чельсо наступил на голеностоп Аспиликуэты, однако главный арбитр встречи после совещания с видеоассистентом Кевином Френдом решил не удалять игрока.

«Мы имеем дело с ВАР второй матч подряд, и он недостаточно хорош. Сложно кричать об этом после поражения, но сегодня все видели: должна была быть показана красная карточка.

Не люблю призывать к удалениям, но в этом эпизоде мог случиться перелом ноги.

Я не говорю о судьях на поле. ВАР должен прояснять такие моменты, но система не справляется», – отметил Лэмпард в интервью BT Sport.

Фото: кадр из трансляции

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