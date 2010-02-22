Владимир Драчев: «В полицию написано письмо от IBU, потому Касперович находится на ЧМ не по своей аккредитации»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил причину обысков в отеле сборной России.
По словам Драчева, Международный союз биатлонистов (IBU) обратился в полицию Италии из-за того, что Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, находится на чемпионате мира по чужой аккредитации.
«В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации», – сказал Драчев.
По информации Sports.ru, аккредитация у российского специалиста украинская.