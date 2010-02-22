Владимир Драчев: «В полицию написано письмо от IBU, потому Касперович находится на ЧМ не по своей аккредитации»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев сообщил причину обысков в отеле сборной России.

По словам Драчева, Международный союз биатлонистов (IBU) обратился в полицию Италии из-за того, что Александр Касперович, личный тренер биатлониста , находится на чемпионате мира по чужой аккредитации.

«В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации», – сказал Драчев.

По информации .ru, аккредитация у российского специалиста украинская.