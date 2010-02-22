Владимир Драчев: «В полицию написано письмо от IBU, потому Касперович находится на ЧМ не по своей аккредитации»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону происшествия СБР IBU Владимир Драчев Александр Касперович Александр Логинов Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил причину обысков в отеле сборной России. 

По словам Драчева, Международный союз биатлонистов (IBU) обратился в полицию Италии из-за того, что Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, находится на чемпионате мира по чужой аккредитации. 

«В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации», – сказал Драчев. 

По информации Sports.ru, аккредитация у российского специалиста украинская. 

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