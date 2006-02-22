Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у СПАЛ, «Милан» против «Фиорентины»

25-й тур Серии А стартовал матчем «Брешия» – «Наполи» (1:2).
В субботу «Ювентус» в гостях сыграет со СПАЛ, «Милан» на выезде встретится с «Фиорентиной».
«Лацио» будет противостоять «Дженоа» в воскресенье, «Рома» примет «Лечче», а «Интер» – «Сампдорию».
Чемпионат Италии
25-й тур
- Дата проведения
- 22 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.00, «Паоло Мацца»
- Дата проведения
- 22 февраля, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 23 февраля, 14.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 23 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 21 февраля, 22.45, «Марио Ригамонти»
- Голы:
- 1:0 – 26 Чансельор, 1:1 – 49, пенальти Инсинье, 1:2 – 54 Фабиан Руис.
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Брешия –
Йоронен, Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла, Бизоли, Дессена (Ндой, 85), Тонали, Змргал, Бьярнасон (Скрабб, 65), Балотелли.
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Фабиан Руис, Демме (Аллан, 86), Элмаз (Зелиньски, 76), Политано, Мертенс (Милик, 67), Инсинье.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.