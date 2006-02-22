Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у СПАЛ, «Милан» против «Фиорентины»

25-й тур Серии А стартовал матчем «Брешия» – «Наполи» (1:2).

В субботу в гостях сыграет со СПАЛ, на выезде встретится с «Фиорентиной».

«Лацио» будет противостоять «Дженоа» в воскресенье, «Рома» примет «Лечче», а «Интер» – «Сампдорию».

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25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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