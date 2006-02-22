Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у СПАЛ, «Милан» против «Фиорентины»

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25-й тур Серии А стартовал матчем «Брешия» – «Наполи» (1:2).

В субботу «Ювентус» в гостях сыграет со СПАЛ, «Милан» на выезде встретится с «Фиорентиной».

«Лацио» будет противостоять «Дженоа» в воскресенье, «Рома» примет «Лечче», а «Интер» – «Сампдорию».

Чемпионат Италии

25-й тур

Болонья – Удинезе
Дата проведения
22 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

СПАЛ – Ювентус
Дата проведения
22 февраля, 20.00, «Паоло Мацца»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Фиорентина – Милан
Дата проведения
22 февраля, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Лацио
Дата проведения
23 февраля, 14.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Сассуоло
Дата проведения
23 февраля, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Парма
Дата проведения
23 февраля, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Кальяри
Дата проведения
23 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Лечче
Дата проведения
23 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Сампдория
Дата проведения
23 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Брешия – Наполи 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
21 февраля, 22.45, «Марио Ригамонти»
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Голы:
1:0 – 26 Чансельор, 1:1 – 49, пенальти Инсинье, 1:2 – 54 Фабиан Руис.
БрешияЙоронен, Сабелли, Матею, Чансельор, Мартелла, Бизоли, Дессена (Ндой, 85), Тонали, Змргал, Бьярнасон (Скрабб, 65), Балотелли.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Фабиан Руис, Демме (Аллан, 86), Элмаз (Зелиньски, 76), Политано, Мертенс (Милик, 67), Инсинье.
Предупреждения:
Матею (49), Мертенс (67), Элмаз (74), Мартелла (74), Дессена (77), Милик (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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