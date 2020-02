УЕФА презентовал мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов-2019/20.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 30 мая 2020 года.

Мяч для финала разработан партнером УЕФА, компанией adidas.

Новым мячом начнут играть с матчей 1/8 финала. Первые игры пройдут уже сегодня.

Road to Istanbul 🇹🇷



Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq