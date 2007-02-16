Устюгову прилетело за допинг, Россия больше не первая в Сочи-2014, Логинов выиграл спринт на ЧМ, победы «Ливерпуля» и «Барсы» и другие новости утра

1. 😱 Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг. Сборную России по биатлону лишат золота Сочи-2014 в эстафете, а страну – первого места в медальном зачете Олимпиады. Светлана Слепцова также дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены в CAS оспорят бан на 2 года. История, которой нет конца.

2. 🥇 Александр Логинов спас этот день, выиграв спринт на чемпионате мира по биатлону, Фийон-Майе – 2-й, Фуркад – 3-й, Йоханнес Бо – 5-й. Проигравшие натурально взбесились и наехали на россиянина в прессе.

3. «Ливерпуль» не остановить! 17-я победа в АПЛ подряд – над «Норвичем» (1:0), 43 матча без поражений (до рекорда «Арсенала» – 6 игр), отрыв 25 очков от 2-го места и 41 – от «МЮ», осталось всего 5 побед до чемпионства, и уже в феврале банда Клоппа обеспечила себе участие в Лиге чемпионов-2020/21.

4. «Барселона» обыграла «Хетафе» (2:1) в 24-м туре Ла Лиги и догнала по очкам «Реал», у которого матч в запасе. Месси отдал 6 голевых пасов в 3 последних матчах, но не забил в 4 матчах лиги подряд впервые за 6 лет. Альба получил травму. А потом твиттер «Барсы» снова взломали, и хакеры написали, что Неймар может вернуться.

5.🎬 «Кокорин», 357-я серия. В «Зените» о договоренности игрока с «Сочи» «узнали из прессы». Ротенберг внезапно заявил, что «договоренности с «Зенитом» пока нет». А Александр снова сфотографировался в экипировке «Сочи», теперь с Азмуном.

6. «Салават» проиграл 5 из 7 последних матчей, не помог и хет-трик Сошникова в ворота СКА, на него своим ответил Токранов. «Трактор» потерял шансы на выход в плей-офф. «Амур» выиграл 6 из 7 последних матчей. У «Нефтехимика» 4 победы подряд с общим счетом 20:6. «Ак Барс» прибил «Спартак», 13 шайб в игре двух «Динамо» и другие результаты дня.

7. 🥇🥇🥈 Кулижников и Воронина с мировыми рекордами выиграли чемпионат мира по конькобежному спорту, у Фаткулиной серебро.

8. Георгий Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России по боксу. За кокаин в организме и сломанный нос росгвардейца.

9. 🥇🥈🥉 Катникова выиграла золото на чемпионате мира по санному спорту, Демченко – бронзу, у Денисьева и Антонова – серебро в двойках.

10. Трансферы. Гвардиола не намерен покидать «Манчестер Сити» до 2021 года, несмотря на бан в ЛЧ, а вот Сане хочет уйти в «Баварию». «Ливерпуль» готов заплатить за Вернера 58 млн евро до апреля. Тедеско отправляли в «Герту», но окружение тренера все опровергло. «Интер» зовет Чонга из «МЮ». ЦСКА не подписал Караева из-за лишнего веса.

11. Рете выиграл коньковую «разделку» на 15 км в «Ски Туре», Большунов – 5-й, Устюгов – 22-й, Клэбо – 31-й. Йохауг выиграла гонку на 10 км свободным стилем, Непряева – 10-я.

12. Первая ракетка России Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге проиграла действующей чемпионке Кики Бертенс. Рыбакина вышла в финал.

13. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении испанца Хави Паскуаля на пост главного тренера.

14. Арман Дюплантис второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом в залах – 6,18 метра.

15. НХЛ. Кучеров набрал очки в 13 играх подряд, побив свой рекорд. Василевский не проигрывает в основное время уже 21 матч. Все результаты – здесь.

Цитаты дня:

Тарьей Бо о победе Логинова на ЧМ-2020: «Он не достоин быть здесь, потому что был дисквалифицирован за допинг. Это нечестно»

Евгений Устюгов: «Не удивлен решению IBU, беспредел есть беспредел. Друзья говорили, что за этим стоят немцы»

Флойд Мэйвезер: «Готов драться с Хабибом днем, а с Конором – вечером»