Месси не забил в 4 матчах Ла Лиги подряд впервые за 6 лет

Форвард «Барселоны» отметился голевой передачей, но не смог забить «Хетафе» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, серия Месси без голов в достигла четырех встреч – она самая длинная для аргентинца за последние 6 лет.

Ранее форвард не сумел отличиться в играх с «Бетисом» (3:2), «Леванте» (2:1) и «Валенсией» (0:2). В последний раз аргентинец забивал в чемпионате Испании 19 января в ворота «Гранады» (1:0).

Тем не менее Месси остается лучшим бомбардиром Ла Лиги. На его счету 14 голов в 19 матчах.

Также Месси отдал 6 голевых пасов в 3 последних матчах Ла Лиги.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Хетафе».