Георгий Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России по боксу

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили пожизненно исключен из состава сборной. Об этом сообщил генеральный секретарь бокса России Умар Кремлев.

«Федерация проведет тотальную проверку спортсменов и тренеров после инцидента с , сам он будет пожизненно исключен из национальной сборной по боксу.

Наше решение – жестко наказать, по всей строгости. Для нас недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики. Спортсмен, наоборот, должен бороться против всего этого зла и давать пример молодежи.

И спортсменов, и тренеров надо проверять, всех поголовно, и, если найдем, пожизненно будем исключать», – рассказал Кремлев.

Накануне Второй западный окружной военный суд не удовлетворил жалобу адвокатов боксера относительно ареста Кушиташвили до 1 апреля. В анализах боксера был обнаружен кокаин.

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