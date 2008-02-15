⚡ Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг. Сборная России будет лишена золота Сочи-2014 в эстафете

Российский биатлонист дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Устюгов обивняется в употреблении оксандролона.

Результаты Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы.

Устюгов и команда России будут лишены золота в эстафете.

Прохоров и Кущенко, почему после вас столько допинга? Расскажите

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