⚡ Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг. Сборная России будет лишена золота Сочи-2014 в эстафете

Российский биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Устюгов обивняется в употреблении оксандролона.
Результаты Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы.
Устюгов и команда России будут лишены золота Сочи-2014 в эстафете.
Прохоров и Кущенко, почему после вас столько допинга? Расскажите
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