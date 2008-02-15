Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Йоханнес Бо стартует 3-м, Фуркад – 18-м, Логинов – 43-м, Елисеев – 67-м

Теги Ондржей Моравец Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии сборная Украины Юлиан Эберхард Арнд Пайффер Доминик Ландертингер Мартен Фуркад Лукас Хофер Эрленд Овренг Бьонтегорд Тарьей Бо сборная Чехии Евгений Гараничев Йоханнес Кюн Бенедикт Долль Доминик Виндиш спринт Александр Логинов Симон Дестье Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Михал Крчмарж Дмитрий Пидручный Кентен Фийон-Майе Эмильен Жакелен Матвей Елисеев Себастьян Самуэльссон Никита Поршнев Йоханнес Дале Биатлон

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Никита Поршнев, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Дата проведения
15 февраля, 16.45
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Антхольц, Италия. Спринт

Стартовый лист

1  Лукас Хофер
2  Михал Крчмарж
3  Йоханнес Бо
4  Никита Поршнев
5  Симон Дестье
6  Теро Сеппяля
7  Йоханнес Дале
8  Кентен Фийон-Майе
9  Сергей Семенов
10  Марио Дольдер
11  Лейф Нордгрин
12  Флоран Клод
13  Кароль Домбровски
14  Симон Эдер
15  Йоханнес Кюн
16  Себастьян Самуэльссон
17  Скотт Гоу
18  Мартен Фуркад
19  Красимир Анев
20  Бенедикт Долль
21  Никита Лобастов
22  Арнд Пайффер
23  Тарьей Бо
24  Фанмин Чэн
25  Дмитрий Пидручный
26  Роберто Пикерас Гарсия
27  Ондржей Моравец
28  Мартин Понсилуома
29  Артем Прима
30  Винни Фонтейн
31  Су-Ен Ли
32  Юлиан Эберхард
33  Зана Озтунч
34  Тьерри Ланже
35  Милош Колич
36  Микито Татидзаки
37  Дамир Растич
38  Олли Хииденсало
39  Андрей Расторгуев
40  Ветле Шостад Кристиансен
41  Филипп Хорн
42  Лукаш Журек
43  Александр Логинов
44  Эрленд Овренг Бьонтегорд
45  Доминик Виндиш
46  Шон Доэрти
47  Мартин Отченаш
48  Беньямин Вегер
49  Владимир Илиев
50  Александр Мухин
51  Ставре Яда
52  Витаутас Строля
53  Корнел Пукьяну
54  Сергей Бочарников
55  Рене Захна
56  Синюань Янь
57  Апостолос Ангелис
58  Евгений Гараничев
59  Эмильен Жакелен
60  Кристиан Гоу
61  Миха Довжан
62  Давид Паньик
63  Андржей Нендза-Кубинец
64  Роман Елетнов
65  Шома Дьяллаи
66  Серафин Вистнер
67  Матвей Елисеев
68  Томас Бормолини
69  Шимон Бартко
70  Владислав Киреев
71  Кресимир Црнкович
72  Томас Каукенас
73  Якуб Штвртецки
74  Рок Трсан
75  Якко Олави Ранта
76  Калев Эрмитс
77  Косуке Озаки
78  Феликс Лейтнер
79  Том Лахайе-Гоффар
80  Георге Бута
81  Тимофей Лапшин
82  Антон Дудченко
83  Александр Патриюк
84  Антон Синапов
85  Джейк Браун
86  Мехмет Устунтас
87  Жюль Бюрнот
88  Йеспер Нелин
89  Антон Смольский
90  Даниэле Каппеллари
91  Пеппе Фемлинг
92  Гжегож Гузик
93  Райдо Ранкель
94  Сергей Сирик
95  Йоша Буркхальтер
96  Пол Шоммер
97  Георг Мариан Колтеа
98  Доминик Ландертингер
99  Томаш Хасилла
100  Яков Фак
101  Димитар Герджиков
102  Клемен Бауэр
103  Адам Вацлавик
104  Богдан Цымбал
105  Адам Раннелс
106  Роберт Слотинс
107  Казуки Баишо

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья