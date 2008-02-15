Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Йоханнес Бо стартует 3-м, Фуркад – 18-м, Логинов – 43-м, Елисеев – 67-м

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Никита Поршнев, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
- Дата проведения
- 15 февраля, 16.45
Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Никита Поршнев, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
|1
|Лукас Хофер
|2
|Михал Крчмарж
|3
|Йоханнес Бо
|4
|Никита Поршнев
|5
|Симон Дестье
|6
|Теро Сеппяля
|7
|Йоханнес Дале
|8
|Кентен Фийон-Майе
|9
|Сергей Семенов
|10
|Марио Дольдер
|11
|Лейф Нордгрин
|12
|Флоран Клод
|13
|Кароль Домбровски
|14
|Симон Эдер
|15
|Йоханнес Кюн
|16
|Себастьян Самуэльссон
|17
|Скотт Гоу
|18
|Мартен Фуркад
|19
|Красимир Анев
|20
|Бенедикт Долль
|21
|Никита Лобастов
|22
|Арнд Пайффер
|23
|Тарьей Бо
|24
|Фанмин Чэн
|25
|Дмитрий Пидручный
|26
|Роберто Пикерас Гарсия
|27
|Ондржей Моравец
|28
|Мартин Понсилуома
|29
|Артем Прима
|30
|Винни Фонтейн
|31
|Су-Ен Ли
|32
|Юлиан Эберхард
|33
|Зана Озтунч
|34
|Тьерри Ланже
|35
|Милош Колич
|36
|Микито Татидзаки
|37
|Дамир Растич
|38
|Олли Хииденсало
|39
|Андрей Расторгуев
|40
|Ветле Шостад Кристиансен
|41
|Филипп Хорн
|42
|Лукаш Журек
|43
|Александр Логинов
|44
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|45
|Доминик Виндиш
|46
|Шон Доэрти
|47
|Мартин Отченаш
|48
|Беньямин Вегер
|49
|Владимир Илиев
|50
|Александр Мухин
|51
|Ставре Яда
|52
|Витаутас Строля
|53
|Корнел Пукьяну
|54
|Сергей Бочарников
|55
|Рене Захна
|56
|Синюань Янь
|57
|Апостолос Ангелис
|58
|Евгений Гараничев
|59
|Эмильен Жакелен
|60
|Кристиан Гоу
|61
|Миха Довжан
|62
|Давид Паньик
|63
|Андржей Нендза-Кубинец
|64
|Роман Елетнов
|65
|Шома Дьяллаи
|66
|Серафин Вистнер
|67
|Матвей Елисеев
|68
|Томас Бормолини
|69
|Шимон Бартко
|70
|Владислав Киреев
|71
|Кресимир Црнкович
|72
|Томас Каукенас
|73
|Якуб Штвртецки
|74
|Рок Трсан
|75
|Якко Олави Ранта
|76
|Калев Эрмитс
|77
|Косуке Озаки
|78
|Феликс Лейтнер
|79
|Том Лахайе-Гоффар
|80
|Георге Бута
|81
|Тимофей Лапшин
|82
|Антон Дудченко
|83
|Александр Патриюк
|84
|Антон Синапов
|85
|Джейк Браун
|86
|Мехмет Устунтас
|87
|Жюль Бюрнот
|88
|Йеспер Нелин
|89
|Антон Смольский
|90
|Даниэле Каппеллари
|91
|Пеппе Фемлинг
|92
|Гжегож Гузик
|93
|Райдо Ранкель
|94
|Сергей Сирик
|95
|Йоша Буркхальтер
|96
|Пол Шоммер
|97
|Георг Мариан Колтеа
|98
|Доминик Ландертингер
|99
|Томаш Хасилла
|100
|Яков Фак
|101
|Димитар Герджиков
|102
|Клемен Бауэр
|103
|Адам Вацлавик
|104
|Богдан Цымбал
|105
|Адам Раннелс
|106
|Роберт Слотинс
|107
|Казуки Баишо