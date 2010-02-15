Евгений Устюгов: «Не удивлен решению IBU, беспредел есть беспредел. Друзья говорили мне, что за этим стоят немцы»

Российский биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал информацию о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Сегодня утром получил решение антидопинговой панели . Уже не удивлен, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова.

Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, все может быть, но мне все равно, кто стоит.

Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», – сказал Устюгов.

Допинг-крах в биатлоне: Устюгова и Слепцову забанили, Россия потеряла золото эстафеты в Сочи-2014 и первое место в зачете