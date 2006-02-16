Твиттер «Барсы» снова взломали. Хакеры написали, что Неймар может вернуться🐱‍💻

Хакеры взломали официальный твиттер «Барселоны» в субботу, 15 февраля.

Группа хакеров OurMine получила доступ к аккаунту каталонского клуба и опубликовала несколько сообщений.

«Барса» во второй раз стала жертвой этой группы, в 2017 году она аналогично взломала клубный твиттер.

«Привет, мы OurMine. Что ж, мы прочитали несколько личных сообщений. Похоже, что Неймар вернется сюда», – написали хакеры в нескольких аккаунтах клуба, включая женскую команду.

В арабском аккаунте «Барселоны» хакеры опубликовали твит с хэштегом #Bartomeuout («Бартомеу – вон»), призвав президента Жозепа Бартомеу уйти в отставку.

«Аккаунты «Барселоны» в твиттере были взломаны, поэтому появились посторонние сообщения, о которых было извещено. Они уже удалены. Твиты были сделаны с помощью стороннего инструмента для анализа данных.

«Барселона» проведет аудит кибербезопасности и проверит все протоколы и связи с инструментами третьих сторон, чтобы избежать подобных инцидентов и гарантировать лучший сервис для членов клуба и болельщиков.

Мы приносим извинения за любые неудобства, которые могла вызвать эта ситуация», – говорится в сообщении «Барселоны».