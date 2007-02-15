Ротенберг о Кокорине: «Договоренности с «Зенитом» пока нет. Ситуация непростая, контракт не подписан»

«Зенит» по-прежнему не договорился с «Сочи» по аренде форварда Александра Кокорина.
«Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан.
Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи», – рассказал владелец «Сочи» Борис Ротенберг.
Ранее Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц.
В свою очередь генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не принимал конкретных решений по аренде игрока.
«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭
Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»