Ротенберг о Кокорине: «Договоренности с «Зенитом» пока нет. Ситуация непростая, контракт не подписан»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Борис Ротенберг-старший ТАСС Сочи Футбол

«Зенит» по-прежнему не договорился с «Сочи» по аренде форварда Александра Кокорина.

«Ситуация непростая, договоренности между «Сочи» и «Зенитом» пока нет. Контракт не подписан.

Надеемся, что Саша все-таки станет игроком «Сочи», – рассказал владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

Ранее Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. 

В свою очередь генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не принимал конкретных решений по аренде игрока.

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»

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