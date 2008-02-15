😱 Арман Дюплантис второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом в залах – 6,18 метра

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис на турнире в британском Глазго установил мировой рекорд в помещении – 6,18 м.

Дюплантис побил мировой рекорд второй раз за неделю – 8 февраля он прыгнул на 6,17, побив рекорд шестилетней давности.

«Я доволен своими результатами в залах. Но самая главная цель для спортсмена – это Олимпиада. Вот там я и хочу быть лучшим», – сказал Дюплантис.

Мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке – 6,14 м. Он был установлен в 1994-м.

В 1984-м Бубке тоже удалось дважды за неделю побить мировой рекорд.

20-летний швед побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Взлетел выше Бубки, но пока только в зале