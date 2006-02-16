Василевский – 6-й в истории НХЛ вратарь без поражений в основное время в 21+ матче подряд

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33 в матче с «Филадельфией» (5:3) и был признан первой звездой.

Россиянин стал шестым в истории чемпионатов вратарем, не проигрывающим в основное время как минимум 21 матч подряд.

Василевский повторил достижения («Ванкувер», сезон-2010/11), Криса Осгуда («Детройт», 1996) и Пита Питерса («Бостон», 1982/83).

Питерс же лидирует по этому показателю – 27 матчей в сезоне-1979/80, когда он был голкипером «Филадельфии».

В топ-3 также входят Гленн Реш («Айлендерс», 1979) и Фрэнк Бримсек («Бостон», 1941) – с сериями из 23 игр без поражений в основное время.

Всего в текущем сезоне Василевский одержал 32-ю победу в 44 матчах и упрочил лидерство в лиге.