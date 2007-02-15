Александр Медведев: «О договоренности Кокорина и «Сочи» узнали из прессы. Решение об условиях аренды не принимали»

Генеральный директор Александр Медведев объяснил, почему клуб все еще не подтвердил аренду форварда в «Сочи».

«То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями – это разные вещи.

О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока «Зенит» не принимал, вот и все», – заявил Медведев.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что договорился с Кокориным о том, что он проведет весеннюю часть сезона в его клубе. Также стало известно, что форвард будет зарабатывать в «Сочи» около 2 млн рублей в месяц. «Зенит» пока не подтвердил аренду Кокорина.

«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Кокорин все же едет в «Сочи». Для него это был насыщенный февраль, говорили о вариантах с «Марселем» и «Балтикой»