Гвардиола не намерен покидать «Манчестер Сити» до 2021 года, несмотря на бан в ЛЧ (Diario Sport)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы отставки Пеп Гвардиола финансовый фэйр-плей Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не собирается уходить из клуба, несмотря на исключение из еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей, утверждает Diario Sport.

49-летний каталонец убежден, что останется. Гвардиола намерен полностью отработать контракт, который действует до лета 2021 года.

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