Гвардиола не намерен покидать «Манчестер Сити» до 2021 года, несмотря на бан в ЛЧ (Diario Sport)

Главный тренер Пеп Гвардиола не собирается уходить из клуба, несмотря на исключение из еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей, утверждает Diario Sport.

49-летний каталонец убежден, что останется. Гвардиола намерен полностью отработать контракт, который действует до лета 2021 года.

«Манчестер Сити» оспорит решение УЕФА о дисквалификации в CAS. В клубе допускают, что арбитражный суд может отменить приговор.

«Манчестер Сити» готовится к войне с УЕФА: в CAS клуб будет давить на предвзятость и аналогичные действия других

«Сити» забанили под 10-летие ФФП. Что же это значит?