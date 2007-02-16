Овечкин не забил в 4 играх подряд впервые в сезоне, «Вашингтон» проиграл 3 из 4 последних матчей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вновь не отметился результативными действиями, на этот раз в матче чемпионата с «Аризоной» (1:3).

Безголевая, а также безочковая серии россиянина составили четыре игры впервые в сезоне. В 57 матчах на счету Овечкина 57 (40+17) очков.

Всего в 1141 игре за карьеру в лиге нападающий забросил 698 шайб.

Сегодня Овечкин провел на льду почти 24 минуты (5:45 – в большинстве), нанес 8 бросков в створ ворот, применил один силовой прием, завершив матч с полезностью «-1».

При этом проиграл три из четырех последних матчей, но по-прежнему возглавляет Столичный дивизион.

Пастрняк и Мэттьюс забили 42-е голы в сезоне. Отрыв от Овечкина – 2 шайбы