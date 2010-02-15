Флойд Мэйвезер: «Готов драться с Хабибом днем, а с Конором – вечером»

Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер сообщил, что готов провести поединки против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора в один день.

«Я уже говорил о боях с Хабибом и Конором в один день. С Хабибом готов подраться днем, а с Конором – вечером.

Вы платите 250 долларов и смотрите оба поединка», – заявил Мэйвезер.

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