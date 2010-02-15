Тедеско – фаворит на пост главного тренера «Герты» (Sportwetten24.com)

Теги Спартак Герта премьер-лига Россия бундеслига Германия Юрген Клинсманн возможные трансферы Нико Ковач Рогер Шмидт Доменико Тедеско Футбол

«Герта» ищет нового главного тренера после ухода Юргена Клинсманна.

Фаворитом на пост главного тренера берлинской «Герты» издание Sportwetten24.com называет Доменико Тедеско, который возглавляет «Спартак».

Источник допускает, что Тедеско несчастлив в Москве, и ему может не нравиться жизнь в мегаполисе.

К тому же, уточняется, что в контракте есть пункт с отступными, если специалиста пригласят в клуб Бундеслиги.

Также в список кандидатов на пост главного тренера «Герты» попали Нико Ковач и Рогер Шмидт.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, подтверждения контакта Тедеско с «Гертой» не находится, также в контракте нет пункта об отступных, если тренера зовут в Бундеслигу.

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