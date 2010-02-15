Тедеско – фаворит на пост главного тренера «Герты» (Sportwetten24.com)

ищет нового главного тренера после ухода Юргена Клинсманна.

Фаворитом на пост главного тренера берлинской «Герты» издание Sportwetten24.com называет Доменико Тедеско, который возглавляет .

Источник допускает, что Тедеско несчастлив в Москве, и ему может не нравиться жизнь в мегаполисе.

К тому же, уточняется, что в контракте есть пункт с отступными, если специалиста пригласят в клуб Бундеслиги.

Также в список кандидатов на пост главного тренера «Герты» попали Нико Ковач и Рогер Шмидт.

Как сообщает журналист Сергей Егоров, подтверждения контакта Тедеско с «Гертой» не находится, также в контракте нет пункта об отступных, если тренера зовут в Бундеслигу.