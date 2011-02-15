Россия лишится первого места в медальном зачете Олимпиады-2014 после дисквалификации Устюгова

Сборная России лишится первого места в медальном зачете зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи после дисквалификации биатлониста .

Сегодня стало известно, что Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, его результаты, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, будут аннулированы. Команда России будут лишена золота Сочи-2014 в мужской эстафете.

В случае лишения медали на первом месте медального зачета Сочи-2014 окажется сборная Норвегии (11-5-11), на втором – сборная Канады (10-10-5).

Российская сборная опустится на третью строчку (10-9-9).

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