Бан «Манчестер Сити» в ЛЧ, Морозов – новый президент КХЛ, три золота в санях, биатлонисты опять без подиума и другие новости утра

1. Шокирующая новость из Англии: «Манчестер Сити» исключен из Лиги чемпионов (технически – из еврокубков, но кто ждет «Сити» в ЛЕ?) на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб недоволен решением УЕФА, посчитав расследование и вердикт предвзятыми, и подаст апелляцию. Тем временем с «Манчестер Сити» могут снять очки в АПЛ, а Пеп Гвардиола, если апелляция не пройдет, летом подумает о своих перспективах в Манчестере. Также в случае провала апелляции в Лигу чемпионов может ворваться клуб с 5-го места АПЛ – и сейчас это «Шеффилд Юнайтед».

2. Александр Кокорин до сих пор переходит в «Сочи». «Зенит» не подтвердил аренду, а вот сочинцы уже ждут игрока на сборах. Вечером в пятницу «Ахмат» опубликовал фото Кокорина в экипировке «Сочи», но затем удалил твит. Впрочем, вскоре фото с Кокориным выложил Денис Глушаков, это случилось во время товарищеского матча «Ахмат» и «Сочи».

А вот Олег Шатов, похоже, остается в «Зените»: футболист полетел с командой на сбор.

3. Бывший форвард «Ак Барса» и сборной России Алексей Морозов избран новым президентом КХЛ.

4. 🥇 🥇 🥇 У России три золота в спринте на ЧМ по санному спорту, Денисьев и Антонов – первые в истории России чемпионы мира в двойках.

5. «Боруссия» Дортмунд разнесла «Айнтрахт» (4:0) и вышла на 2-е место в чемпионате Германии (правда, конкуренты еще не играли). Дортмундцы забили 63 гола в 22 турах и повторили рекорд Бундеслиги.

Эрлинг Холанд записал на свой счет один из мячей и первым в истории Бундеслиги забил 8 голов в 5 стартовых матчах.

6. Сборная России по биатлону продолжает покорять глубины: команда установила новый антирекорд, не попав в призы в 28 гонках подряд. Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн выиграла спринт в Антхольце, лучшая из россиянок Екатерина Юрлова – 21-я.

7. Трансферы. «Ювентус» работает над возвращением Погба, «МЮ» хочет получить 100 млн евро. «Барселона» готова выкупить Лаутаро у «Интера» за 111 млн евро летом, как и «Реал». Мадридцы рассматривают 17-летнего Камавинга как подмену Каземиро, трансфер оценивается в 50-60 млн евро. Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон хочет перейти в «Манчестер Юнайтед».

8. В организме задержанного боксера Георгия Кушиташвили нашли кокаин. Адвокат спортсмена считает, что наркотик могли подмешать в напиток. Кушиташвили остается в СИЗО, его задержание признано правомерным.

9. «ПСЖ» – самый финансово стабильный клуб мира в рейтинге Soccerex, «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 5-й, «Барса» – 12-я. Из наших выше всех «Зенит» – он 23-й, «Спартак» – 37-й, ЦСКА – на 98-м месте. Россияне владеют 8 командами из топ-100 финансово стабильных клубов мира, тремя – в топ-30.

10. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2) и остался на 4-м месте в Ла Лиге.

11. «Миннесота» уволила главного тренера Брюса Будро.

12. Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла в полуфинал турнира в Петербурге после отказа Петры Квитовой и сыграет с Кики Бертенс. Андрей Рублев проиграл Филипу Краиновичу в четвертьфинале турнира в Роттердаме.

13. «Мерседес» представил болид 2020 года. Подробнее про машину читайте в нашем материале.

14. Женский «Челси» первым в мире адаптировал программу тренировок под менструальный цикл футболисток.

15. Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Елена Мамедова победили на этапе Кубка мира по бобслею в Латвии. Это первая победа России в истории женского бобслея.

16. «Монако» победил «Монпелье» и выиграл 3 матча Лиги 1 подряд впервые с мая 2018 года. У Александра Головина – ассист.

17. РФС не накажет Дмитрия Тарасова за шутку о коронавирусе: «С учетом извинений инцидент исчерпан».

Цитаты дня.

Экс-президент ЦСКА: «С Филатовым договорились дать Левникову по 5 тысяч долларов перед финалом Кубка, чтобы судил честно»

Владислав Третьяк: «Сборная России пострадает от снижения потолка зарплат»

Юрген Клопп: «Кажется, 80% карьеры я играл через боль. Никто не оценил, ведь я все равно играл плохо»