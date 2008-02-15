«Зенит» объявил о назначении Хави Паскуаля

Санкт-петербургский «Зенит» официально назначил Хави Паскуаля на пост главного тренера.
Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21.
Паскуаль более 10 лет провел в испанской «Барселоне», в 2010 году став самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги.
Последним клубом 47-летнего специалиста был греческий «Панатинаикос».
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