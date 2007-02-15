«Ливерпуль» в феврале обеспечил себе участие в ЛЧ-2020/21. Клуб не опустится ниже 5-го места, проходного в случае бана «Сити»

на выезде обыграл «Норвич» (1:0) в 26-м туре чемпионата Англии.

Благодаря этой победе команда тренера фактически обеспечила себе участие в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и совершенно точно не опустится ниже пятого места, которое даст проход в Лигу чемпионов, если двухлетнее отстранение идущего вторым «Манчестер Сити» от еврокубков не будет отменено.

«Ман Сити», «Лестер», «Челси» и «Тоттенхэм» еще сохраняют математические шансы обойти «красных», но «Шеффилд», сейчас идущий пятым, – уже нет.