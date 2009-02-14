Гол Криша на 91-й, Зиеш в «Челси», Кокорин почти в «Сочи», антирекорд в биатлоне, новый формат Кубка России, Исинбаева прочла Конституцию и другие новости утра

1. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что уговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина перейти в свою команду. Кокорин будет получать около 2 млн рублей в месяц. Правда, документы о трансфере «Зенит» пока не получал, но сообщают, что нападающий не полетел на сборы с «Зенитом-2», несмотря на заявление пресс-службы.

Кроме того, «Сочи» может арендовать Олега Шатова. Если не считать Кокорина и бывшего голкипера зенитовской молодежки Николая Заболотного, в южном клубе уже 8 экс-игроков «Зенита». А если считать – набирается крепкий стартовый сине-бело-голубой состав.

2. «Аякс» и «Челси» довольно неожиданно подтвердили переход Хакима Зиеша летом за 40-44 млн евро.

Впрочем, Зиеш приедет нескоро, а «Челси» уже в понедельник встречается с «МЮ» – и у вас есть шанс побороться за миллион, дав пять точных прогнозов на этот и другие сочные матчи. В новом туре X5, помимо игры АПЛ, надо предсказать исход матчей «Атлетико», «Ромы», противостояния «Интера» с «Лацио», а также встречи мадридского «Реала» с «Сельтой» Смолова. Участие бесплатно, необходимо лишь получить купон, установив приложение Winline.

3. Гол Криштиану Роналду на 91-й минуте с пенальти принес «Ювентусу» ничью с «Миланом» в первом полуфинальном матче Кубка Италии (1:1). 11-метровый дали за попадание мяча в руку – и к решению арбитра у многих возникли вопросы. Криштиану же продлил серию с голами до 8 матчей: он забил во всех матчах 2020-го, в которых вышел на поле.

4. КХЛ. ЦСКА проиграл «Барысу», СКА в гостях выиграл у «Торпедо», «Авангард» забросил 5 шайб «Адмиралу». «Магнитка» проиграла 8 из 11 последних матчей, «Сибирь» вышла в плей-офф впервые с 2016 года.

5. РФС представил новый формат Кубка России: 10 групп по 3 команды, где будут клубы РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, участники еврокубков подключатся с 1/8 финала.

6. Биатлонная сборная России установила новый антирекорд – 27 гонок подряд без медалей на Кубке мира. Россияне стали шестыми в смешанной эстафете на чемпионате мира-2020, выиграла Норвегия.

7. Трансферы. «Ливерпуль» включился в борьбу за Санчо. «Реал» летом готов выплатить отступные за Лаутаро Мартинеса (111 или 120 млн евро).

8. Международный союз биатлонистов открыл новое допинговое дело против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.

9. Международный союз конькобежцев может изменить правила в парном и одиночном катании: удлинить короткую программу и увеличить вес оценок за компоненты в произвольной. Если изменения одобрят, они вступят в силу с сезона-2022/23.

Станислава Константинова пропустит финал Кубка России, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

10. НХЛ. Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту», Василевский не проигрывает в основное время 20 матчей, Гурьянов забил 17-й гол в сезоне. Другие результаты – здесь.

11. Предпосылок к продлению контракта Юрия Семина с «Локомотивом» нет, пишет Нобель Арустамян. Будущее тренера в клубе определит глава «РЖД». Сам Палыч настроен философски.

12. НБА. «Бостон» взял верх над «Клипперс», «Новый Орлеан» проиграл «Оклахоме».

13. Французский биатлонист Мартен Фуркад может подать в суд на Резцову за ее слова о медицинской поддержке.

14. Азат Кадыров назначен первым замминистра спорта РФ. Он помогал Олегу Матыцину организовать Универсиаду-2013.

15. Во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге Екатерина Александрова обыграла прошлогоднюю финалистку Донну Векич, а Вероника Кудерметова уступила действующей чемпионке Кики Бертенс. Андрей Рублев победил Александра Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме.

16. Полузащитник Дмитрий Тарасов извинился за шутку про коронавирус, РФС осудил юмор, возможно, ситуацию рассмотрит комитет по этике.

Между прочим, «МЮ» поместил своего новичка Одиона Игало на карантин на две недели из-за угрозы коронавируса.

17. «Макларен» представил болид на сезон-2020.

18. Чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили предъявлено обвинение в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Цитаты дня.

Елена Исинбаева: «Конституция России – очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного»

Бийол об удалении в игре с «Зенитом»: «Вторую карточку дали ни за что. Я соперника даже не коснулся»

Мартен Фуркад в ответ на слова Резцовой о медицинской поддержке: «У нее старческий маразм»

Дюков о ситуации с Кокориным и «Сочи»: «Он был связан? Применялись пытки?»

Иван Ракитич: «Месси – лучший игрок всех времен. Роналду – один из лучших в истории»