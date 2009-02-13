«Сочи» убедил Кокорина, Тарасова обвинили в расизме, баттл Слуцкого и Дзюбы, заявление Медведевой и другие новости утра

1. В «Сочи» по-прежнему очень ждут Кокорина. Борис Ротенберг нашел нужные слова на встрече с форвардом, который очень расстроил Василия Уткина. Сам Александр рассчитывает продлить контракт с «Зенитом».

2. Сильно заинтриговала с утра Евгения Медведева, пообещав сделать важное заявление. В итоге фигуристка просто представила собственный дизайнов товаров в онлайн-магазине. Поклонники Жени за час вывели в топ трендов российского твиттера тег #медведеватыгде.

3. Дмитрия Тарасова обвинили в расизме за неудачную шутку на тему эпидемии коронавируса. Футболиста осудила FARE, а Тина Канделаки порекомендовала найти пиарщика. Дмитрий в ответ попросил не воспринимать всерьез его дурацкий юмор.

4. Продуктивно провели вторник Дзюба и Слуцкий, обменявшиеся шутками. Артема, например, сравнили с главным героем мультфильма «Бревно».

5. Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры.

6. НХЛ. «Бостон» обыграл «Монреаль», упрочив лидерство в лиге, Пастрняк благодаря хет-трику обогнал Овечкина в гонке снайперов. Другие результаты – здесь.

7. В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Интер» уступил «Наполи» (0:1). Все решится в ответной игре в Неаполе.

8. Трансферы. «Ливерпуль» начал переговоры о трансфере Вернера. «Челси» согласовал летний трансфер Зиеша из «Аякса». Виллиан Жозе, скорее всего, не перейдет в «Барсу».

«Ростов» подписал вратаря «Зенита» Рудакова. ЦСКА решил не предлагать контракт Караеву. Кардозу из «Динамо» переходит в «Тамбов».

9. Даниил Медведев проиграл Вашеку Поспишилу на турнире в Роттердаме. Светлана Кузнецова уступила Белинде Бенчич во втором круге турнира в Санкт-Петербурге.

10. НБА. «Индиана» победила «Милуоки», «Портленд» уступил «Мемфису». Остальные результаты – здесь.

11. Глава Роскомнадзора Жаров может возглавить «Газпром-Медиа», который управляет «Матч ТВ».

12. А новым главой КХЛ должен стать Алексей Морозов. Подтверждение ожидается до конца недели.

13. «Барселона» приносит 1,4 миллиарда евро ВВП Каталонии, 1,2 миллиарда – городу.

14. Заводящему виража «Зенита» сожгли машину. Он полагает, что это связано с его деятельностью.

Цитаты дня

«По-человечески поступил правильно – взял и остался в «Зените». Василий Березуцкий поддержал Александра Кокорина.

«Какого хрена ему нужно?» По мнению Сарри, именно так «Барса» отреагировала бы на его высказывания об интересе к Месси.

«Если повторю успех Холанда, это будет фантастика». Александр Соболев нашел пример для подражания.