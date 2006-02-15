🔴«Ливерпулю» до чемпионства осталось 5 побед. Они могут взять титул раньше всех в истории АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Норвич Сити Футбол

«Ливерпуль» победил «Норвич» (1:0) в 26-м туре АПЛ.

Команде тренера Юргена Клоппа до победы в чемпионате Англии осталось выиграть 5 матчей. Сейчас отрыв от «Манчестер Сити», идущего вторым, составляет 25 очков.

Если «Ливерпуль» победит в следующих пяти встречах АПЛ, то сможет стать чемпионом еще до игры с «Ман Сити», которая состоится 4 апреля.

«Красные» могут оформить титул уже в марте. Если это случится, то это будет самое ранее чемпионство в истории Премьер-лиги. Сейчас рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» – 14 апреля 2001 года.

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